Maria Michela D'Arasmo nuova Team Leader Amministrazione, Finanza e Controllo di Media One Network

Un nuovo ruolo per la manager foggiana Maria Michela D'Arasmo, nominata Team Leader Amministrazione, Finanza e Controllo di Media One Network.«Sono originaria di Orta Nova e ho sempre avuto una forte passione per il mondo della finanza e della gestione aziendale. Ho iniziato la mia carriera in piccole società, per poi passare a ruoli sempre più importanti in aziende di maggiori dimensioni. Prima di unirmi a Media One Network, ho lavorato come Responsabile Amministrativo (con delega alle risorse umane) presso un'importante azienda del territorio dauno».«Media One Network rappresenta una realtà dinamica e in crescita, con un forte orientamento all'innovazione. La possibilità di contribuire allo sviluppo finanziario e strategico di un gruppo così prestigioso mi ha entusiasmato fin da subito. Inoltre, il Gruppo Media One ha una visione chiara e ambiziosa del futuro e poter far parte di questo progetto è per me una grande opportunità».«Come Team Leader Amministrazione, Finanza e Controllo, avrò la responsabilità di supervisionare tutte le attività finanziarie dell'azienda. Questo include la progettazione finanziaria, l'accesso ai bandi di finanziamento, la rendicontazione e le attività di monitoraggio. Il mio obiettivo principale sarà quello di garantire una gestione efficiente delle risorse finanziarie, ottimizzare i processi amministrativi e supportare la direzione aziendale nelle decisioni strategiche».«Le sfide principali riguarderanno l'implementazione di sistemi di controllo interno sempre più efficienti e la capacità di adattarsi rapidamente ai cambiamenti del mercato. Inoltre, l'accesso ai bandi di finanziamento richiederà una continua attenzione alle opportunità offerte a livello regionale e nazionale, oltre a una rendicontazione precisa e puntuale per garantire la trasparenza e la conformità alle normative».«A breve termine, il mio obiettivo è stabilizzare e migliorare i processi finanziari interni, garantendo una gestione ottimale delle risorse. A lungo termine, intendo contribuire alla crescita sostenibile dell'azienda, supportando l'espansione in nuovi mercati e settori, e migliorando continuamente le nostre pratiche di gestione finanziaria e di controllo».«Credo che la mia esperienza e le mie competenze possano apportare un valore aggiunto significativo in termini di efficienza e strategia finanziaria. Mi propongo di introdurre best practices che possano migliorare la nostra competitività e sostenere la crescita del gruppo. Sono convinta che lavorando insieme al team riusciremo a raggiungere traguardi importanti e a consolidare la posizione di Media One Network come leader nel settore».