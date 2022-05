«Manca il personale». Vigili del Fuoco in stato di agitazione

Prosegue lo stato di agitazione deipugliesi indetto il 23 aprile scorso da. Le organizzazioni sindacali riferiscono dell'incontro ospitato nella direzione regionale, finalizzato ad evitare lo sciopero di categoria.Alla base della protesta «i preannunciati pensionamenti che riguarderanno moltissime unità operative (in maggioranza del ruolo capo reparto e capo squadra) e amministrative» che gravano «ancor di più sulla cronica carenza d'organico attuale divenuta ormai insostenibile». A Molfetta,, rappresentante sindacale e segretario delladenuncia proprio la «grave carenza di personale che riguarda il».Dal 2019, proprio il, che copre anche i comuni di, è stato decretato dalun aumento di personale dalle(che a causa di pensionamenti e trasferimenti, però, non si riescono più a garantire) ad(numero che avrebbe consentito di disporre di due squadre). Ma la realtà, purtroppo, è un'altra. Di qui, lo stato di agitazione.«Si è infatti costretti con- afferma de Tullio - a coprire i comuni di Molfetta, Giovinazzo, Terlizzi, Bitonto, Bisceglie e relative zone industriali e porti (209.749 abitanti e 416.09 chilometri quadrati). Nel caso si sia impegnati su un altro comune - è la chiosa finale - non si potrebbe garantire un altro intervento in tempi rapidi».