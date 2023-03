Vigili del Fuoco in emergenza: «C’è l’esigenza di incrementare il personale»

chiedono di rinforzare l'organico a Molfetta, il cui, sin dal 2019, è stato decretato daldi categoriacon un aumento di personale dalle 8 alle 11 unità a turno, ma dove, invece, «persiste una carenza che non permette in talune casi di».A denunciarlo, in una nota inviata alla direzione regionale dei, al comando provinciale di Bari e ai sindaci di Molfetta, Bitonto, Terlizzi eè la: il sindacato evidenzia «come l'annullamento del mezzo di supporto ridurrebbe sensibilmente i tempi di risposta del dispositivo di soccorso, soprattutto quando questo si trovi in un'area geografica dove molto forte è la presenza d'insediamenti industriali, artigianali, commerciali e anche di un porto commerciale».Il segretario territorialee, per la sede di Molfetta,, rilevano anche «che il Distaccamento, che ha la propria base nella zona industriale, con una sola squadra garantisce la competenza territoriale nei comuni di Molfetta, Giovinazzo, Terlizzi e Bitonto, ed essendo poi geograficamente più vicina a Bisceglie risulta aver garantito in non poche occasioni un primo e pronto intervento, pur essendo questo un comune appartenente alla provincia di Bat».Per lala soluzione è rappresentata «dal ricorso a risorse straordinarie: noi chiediamo che le istituzioni evidenzino ai vertici dell'amministrazione - conclude la nota - le difficoltà riscontrate nel dispositivo di soccorso, auspicando che in vista della nuova mobilità nazionale si possa arrivare ad un».