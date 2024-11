Maltempo, venerdì mattina con piogge abbondanti e forte vento su Giovinazzo

Powered by

Venti nord-occidentali intensi e pioggia abbondante.È questo il quadro meteorologico previsto dagli esperti su Giovinazzo nella mattinata di oggi, venerdì 15 novembre. Piogge insistenti sino all'ora di pranzo, col mare che sarà agitato, con moto ondoso in ulteriore aumento in serata.Le temperature massime si aggireranno sui 12-13° in ulteriore discesa rispetto ai giorni precedenti. A sera ampie schiarite grazie alle correnti di Zefiro che porteranno rasserenamenti ma freddo nel fine settimana. Minime della notte tra 9 e 10°.