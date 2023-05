Maltempo a Giovinazzo, albero spezzato si abbatte sulla ciclovia a Ponente

Un albero di tamerice presente sul lungomare Marina Italiana, a Ponente, si è abbattuto per il maltempo sulla pista ciclabile nei pressi dell'ex macello.Per fortuna il fatto è accaduto nella nottata tra domenica 14 e lunedì 15 maggio quando quel tratto di litorale era completamente deserto. L'albero si è sostanzialmente spezzato in due ed una parte e caduta al suolo investendo la ciclovia. Sarà rimosso nelle prossime ore. Torna tuttavia il dibattito sulla manutenzione del verde urbano e di quelle piante particolarmente esposte.Intanto l'ondata di maltempo che sta flagellando la Puglia da alcuni giorni, continuerà ad imperversare su Giovinazzo anche nella serata di martedì 16 maggio e per l'intera giornata di mercoledì 17 maggio. Unica buona notizia, il leggero rialzo delle temperature.