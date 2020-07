Magia nel cielo di Giovinazzo: la Cometa Neowise fotografata sul mare

Sabato scorso, 11 luglio, è stata la notte ideale per osservare in Italia la(un corpo celeste denominato dagli astronomi "C/2020 F3"). Uno spettacolo unico, suggestivo, che è visibile a sera, guardando verso l'orizzonte basso a nord-ovest.Nella notte di oggi, tra il 14 ed il 15 luglio, sarà visibile in tutto il Nord della nostra nazione, ma qui al Mezzogiorno sabato scorso è stata visibile anche ad occhio nudo.Non è sfuggita alla macchina fotografica di, che l'ha inviata alla nostra redazione mentre traccia una scia sopra il faro del molo di Levante a Giovinazzo (la vedete in basso sulla sinistra). Scatto, tuttavia, effettuato da Ponente, poco prima del "braccio" di sottovento del porticciolo.Non ci sono commenti ulteriori che potrebbero sporcare la magia di uno scatto storico, perché l'astro tornerà a solcare i nostri cieli non prima di 3.400 anni.