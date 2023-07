Maestrale e punte di 30° nella domenica di Giovinazzo

DOMENICA 2 LUGLIO

Il meteo su Giovinazzo sarà caratterizzato in questa prima domenica di luglio da sole e vento di Maestrale di moderata intensità.Il mare sarà mosso, con moto ondoso in attenuazione verso sera. Temperature massime che si aggireranno sui 30°.Pomeriggio con cielo sereno sino al tramonto, quando la colonnina di mercurio segnerà 25°. Serata stellata ma umida, con picchi dell'82%. Minime della notte in discesa sino a 19°. Caldo ancora intenso nei primi giorni della prossima settimana.SOLE - Sorge: 5:23, Tramonta: 20:28LUNA - Leva: 20:04, Cala: 3:45 - Luna piena