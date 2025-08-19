Vita di città
Lotteria Festa Patronale Giovinazzo: i biglietti vincenti
Ieri sera l'estrazione in piazza Vittorio Emanuele II
Giovinazzo - mercoledì 20 agosto 2025 1.46
Nella serata di ieri, martedì 19 agosto, in piazza Vittorio Emanuele II sono stati estratti i premi della Lotteria legata alla Festa di Maria SS di Corsignano. Di seguito vi elenchiamo i dieci biglietti vincitori. Vi ricordiamo che il primo premio ha vinto una Fiat Panda.
BIGLIETTI VINCENTI
1° premio - n. 01517
2° premio - n. 13327
3° premio - n. 12125
4° premio - n. 11527
5° premio - n. 05058
6° premio - n. 11348
7° premio - n. 09382
8° premio - n. 11276
9° premio - n. 03307
10° premio - n. 13426
