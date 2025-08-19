Lotteria Festa Patronale Giovinazzo. <span>Foto Comitato Feste Patronali </span>
Lotteria Festa Patronale Giovinazzo. Foto Comitato Feste Patronali
Vita di città

Lotteria Festa Patronale Giovinazzo: i biglietti vincenti

Ieri sera l'estrazione in piazza Vittorio Emanuele II

Giovinazzo - mercoledì 20 agosto 2025 1.46
Nella serata di ieri, martedì 19 agosto, in piazza Vittorio Emanuele II sono stati estratti i premi della Lotteria legata alla Festa di Maria SS di Corsignano. Di seguito vi elenchiamo i dieci biglietti vincitori. Vi ricordiamo che il primo premio ha vinto una Fiat Panda.

BIGLIETTI VINCENTI
1° premio - n. 01517
2° premio - n. 13327
3° premio - n. 12125
4° premio - n. 11527
5° premio - n. 05058
6° premio - n. 11348
7° premio - n. 09382
8° premio - n. 11276
9° premio - n. 03307
10° premio - n. 13426
  • Lotteria
Festa patronale, si celebra la memoria liturgica di Maria di Corsignano: il programma
19 agosto 2025 Festa patronale, si celebra la memoria liturgica di Maria di Corsignano: il programma
Rientro del Manto della Madonna: LE FOTO
19 agosto 2025 Rientro del Manto della Madonna: LE FOTO
Altri contenuti a tema
Festa Patronale, i biglietti vincenti della lotteria Festa Patronale, i biglietti vincenti della lotteria L'estrazione si è tenuta il 21 agosto prima del concerto di Paolo Belli e della Big Band
Festa Patronale, i biglietti vincenti della lotteria Festa Patronale, i biglietti vincenti della lotteria Ieri sera l'estrazione in piazza Vittorio Emanuele II
I biglietti vincenti della Lotteria della Festa Patronale I biglietti vincenti della Lotteria della Festa Patronale Estrazione avvenuta alla presenza del presidente e del responsabile
Festa Patronale, è già tempo di lotteria Festa Patronale, è già tempo di lotteria Per la prima volta si potrà partecipare anche ad estrazioni intermedie e ci sarà un fondo di solidarietà
Open day per il nuovo corso della Scuola di Musica "Filippo Cortese "
19 agosto 2025 Open day per il nuovo corso della Scuola di Musica "Filippo Cortese"
Fino al 29 settembre fermo pesca in Adriatico da Manfredonia a Bari. Coldiretti: "Occhio all'etichetta "
19 agosto 2025 Fino al 29 settembre fermo pesca in Adriatico da Manfredonia a Bari. Coldiretti: "Occhio all'etichetta"
Dani e Robbi al Gran Shopping Molfetta
19 agosto 2025 Dani e Robbi al Gran Shopping Molfetta
Giovinazzo con gli occhi a Maria SS di Corsignano: il racconto e le FOTO
18 agosto 2025 Giovinazzo con gli occhi a Maria SS di Corsignano: il racconto e le FOTO
Il lunedì "della Madonna ": il programma completo a Giovinazzo
18 agosto 2025 Il lunedì "della Madonna": il programma completo a Giovinazzo
È morto Nino Degennaro, storico direttore dell'Hotel Riva del Sole
18 agosto 2025 È morto Nino Degennaro, storico direttore dell'Hotel Riva del Sole
RSA, alberghi e B&B, campagna di prevenzione anti-Legionella di ASL Bari
18 agosto 2025 RSA, alberghi e B&B, campagna di prevenzione anti-Legionella di ASL Bari
Giovinazzo in festa per Maria SS di Corsignano: tutto il programma domenicale
17 agosto 2025 Giovinazzo in festa per Maria SS di Corsignano: tutto il programma domenicale
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.