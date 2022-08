I biglietti vincenti della Lotteria della Festa Patronale

Nella serata di lunedì 22 agosto, al termine dei festeggiamenti in onore di Maria SS di Corsignano, sono stati estratti i biglietti vincenti collegati alla Lotteria messa in piedi dal Comitato Feste. L'estrazione è avvenuta alla presenza del presidente, Nicola Mastrototaro, del responsabile della lotteria stessa, Michele D'Ambrosio, dell'economo Nicola Gagliardi, della funzionaria comunale, Angela Sannicandro, e di due agenti della Polizia Locale.Di seguito i biglietti vincenti. I premi potranno essere ritirati nei prossimi giorni nella sede del Comitato Feste Patronali ai piedi di Palazzo di Città.1° premio - Autovettura Panda 1.0 70cv - Hybrid - B 1442° premio - Sistema riposo matrimoniale - A 4523° premio - Smart Tv 40" Saba - C 984° premio - Bicicletta uomo Adriatica - H 3735° premio - Bicicletta donna Atala - A 596° premio - Orologio Citizen - E-D Crono - C 3947° premio - Smartphone Samsung A03 - I 3728° premio - Ferro da stiro Imetec - D 1769° premio - Forno Microonde Beko - H25010° premio - Macchina Caffè CaffItaly - A 169