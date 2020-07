Centri Estivi 2020, on line l'avviso per la manifestazione d'interesse

Offrire a bambini/e e ragazzi/e,, la possibilità di trascorrere il tempo libero estivo in attività ludico-ricreative nel rispetto rigoroso delle misure sanitarie anti Covid-19.È questo il fine della manifestazione di interesse con la quale ilchiede a enti pubblici o privati, con particolare riguardo a servizi educativi per l'infanzia e scuole per l'infanzia paritari, a scuole paritarie di ogni ordine e grado, ad enti del Terzo Settore, imprese sociali, enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica, presenti sul territorio comunale, la disponibilità a gestire la progettazione e la realizzazione di Attività Ludico Ricreative -- nel Comune di Giovinazzo, nel periodo tra luglio e agosto.«Crediamo che sia un possibilità importante non solo per via degli stimoli che un servizio del genere può offrire a bambine e bambini, ma anche per il sostegno a quelle famiglie alle prese con obblighi di lavoro e difficoltà di assistenza ai figli - dichiara l'assessore alle Politiche Sociali,-. Si tratta di situazioni protette da un punto di vista educativo ed utili anche per prevenire eventuali situazioni di emarginazione e di disagio sociale».I soggetti interessati possono inviare le proprie proposte entro le ore12 di venerdì 10 luglio 2020 al Comune di Giovinazzo tramite:- P.E.C - all'indirizzo protocollo@pec.comune,giovinazzo.ba.it oppure- e-mail all'indirizzo sindaco@comune.giovinazzo.ba.it - in formato cartaceo presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico sito a Piano Terra di Palazzo di Città, in Piazza Vittorio Emanuele II, n. 64.Di seguito il link consultabile sul sito istituzionale del Comune di Giovinazzo : https://www.comune.giovinazzo.ba.it/index.php/component/content/article/34-il-comune-ti-informa/newsroom/notizie/13227-avviso-di-manifestazione-di-interesse-per-l-individuazione-di-soggetti-che-intendono-realizzare-attivita-educative-e-ricreative-centri-estivi-sul-territorio-del-comune-di-giovinazzo-per-bambini-e-o-ragazzi-dai-3-al-14-anni-durante-la-fase-2-di-emergenza-covid-19?Itemid=165.