Lontani ma vicini, l’abbraccio di una famiglia giovinazzese separata dal virus nel giorno di Pasqua

Un video intelligente, simpatico ma anche molto emozionate. È quello girato dalladi Giovinazzo che ha voluto accorciare le distanze tra i suoi membri, separati dall'epidemia, nel giorno di Pasqua. Il filmato, un distillato di amore e di umanità ai tempi del Covid-19, è stato affidato sia alla nostra redazione, sia ad "", la grande comunità che raccoglie i pugliesi sui social.Così due sorelle, quest'ultima vive e lavora a Milano e non torna a casa da gennaio («Non ha voluto venire per una questione di sicurezza», ha raccontato il padre), insieme ai propri genitori hanno voluto idealmente abbracciarsi, inventandosi un video che li ritrae come se fossero davvero tutti insieme (compreso il cane) nella stessa casa in attesa di festeggiare la Pasqua. Mamma Maria intenta alle faccende domestiche, papà Giuseppe a preparare i panzarotti.«Vivere da soli è dura, sopratutto in questo periodo - ha scritto Angela nel suo post -. Ma passerà. Oggi è Pasqua e per la prima volta la mia famiglia non è riunita, siamo lontani solo fisicamente con la speranza di vederci presto. In attesa che questo periodo passi». Passerà, e sulla tristezza di oggi si appoggerà la felicità di domani. Anna e Rosa l'hanno saputo spiegare benissimo.