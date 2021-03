Lezioni e sedute di laurea a distanza all'Università degli Studi di Bari

Lezioni, tirocini e sedute di laurea in presenza all'interno delsono stati sospesi mentre le attività di ricerca proseguiranno regolarmente. È quanto stabilito dal rettorato dell'ateneo del capoluogo pugliese in virtù del passaggio dell'intero territorio regionale in zona rossa, previsto a partire da lunedì 15 marzo.Previsto, finoil trasferimento in remoto su piattaformadi tutte le lezioni dei corsi di studio triennali, magistrali e a ciclo unico, delle sedute di laurea, degli esami di profitto e delle attività didattiche del post laurea, come già avvenuto durante il lockdown di un anno fa.Saranno inoltre sospesi i laboratori didattici e i tirocini, compresi quelli di area medico-sanitaria e quelli presso aziende esterne, laddove non sia possibile lo svolgimento in modalità da remoto. Le biblioteche continueranno ad assicurare il prestito e il delivery attraverso la prenotazione via mail del materiale bibliografico, mentre resteranno chiuse le sale lettura.Continueranno, invece, a svolgersi in presenza le attività dei corsi di dottorato e degli assegnisti di ricerca. «Grazie alla ricerca, che nell'Università di Bari non si è mai fermata, è iniziata la campagna di vaccinazione e voglio ringraziare l'azienda ospedaliera per aver dato l'opportunità di vaccinarsi a tutto il personale, ai dottorandi e a chi collabora con noi», ha commentato il Rettorei. «Siamo in un momento delicato che richiede ancora più rigore e perciò abbiamo deciso, visto il quadro pandemico di intervenire con alcuni provvedimenti a medio termine. Garantire la salute di tutti - è stata la chiusa - coloro che lavorano e studiano in Uniba è la priorità».