Le opposizioni propongono una task force per la gestione dei fondi per Coronavirus

COSTITUIRE UNA TASK FORCE COMUNALE

«Giovinazzo ha ricevutodal governo per soccorrere i cittadini in difficoltà.Le mappe del bisogno in possesso degli uffici dei Servizi Sociali fa in larga parte riferimento a situazioni consolidate e certificate, mentre in questi giorni, in grado di guardare dentro la precarietà sempre più diffusa nel mondo del lavoro e dentro i vuoti che la solidarietà familiare non riesce più a soccorrere».Lo affermano in una nota le forze di opposizione cittadina, unite dall'unico scopo di cercare di aiutare il maggior numero di persone possibile. Unirsi per individuare non solo i nuclei familiari che già prima dell'emergenza sanitaria avevano grossi problemi, ma anche quelli che, per via della stessa, sono finiti in cattive acque. E, secondo una nostra primissima ed empirica ricognizione del tessuto sociale giovinazzese, non sembrano esser pochi.«Inoltre - scrivono da- c'è da tener conto che l'accesso agli sportelli comunali è interdetto e comunque difficile, le reti telematiche non sempre accessibili ai non privilegiati. Per questo proponiamo che venga costituito uTutti i partiti e movimenti di opposizione cittadina non intendono sottrarsi ad un ruolo attivo e spronano Giunta e maggioranza a dar loro la possibilità di lavorare in sinergia per individuare i destinatari dei contributi: «Noi - concludono - v. Per questo chiediamo all'Amministrazione Comunale di concordare le forme e le procedure con cui aiutarla a raggiungere davvero tutti».Nelle prossime ore sapremo cosa avranno deciso gli amministratori sul tema.