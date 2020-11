L'arte di Alessandro Cavaliere contro la violenza sulle donne (VIDEO)

Social Video 7 minuti Alessandro Cavaliere contro la violenza sulle donne

Fare cultura significa anche scuotere gli animi e le menti e cercare di trasmettere messaggi anche forti, ma che significhino un cambio di passo nella mentalità comune.artista poliedrico, partenopeo di nascita e giovinazzese d'adozione, ha realizzato un video in cui crea a mano libera un'opera, a metà strada tra un quadro e la tradizione fumettistica, in cui rappresenta il volto di una donna. L'opera è completata da una mano "insanguinata" che si posa non lontano da quel volto femminile, simbolo della violenza che tante donne devono subire tra le mura domestiche.Giovinazzo celebrerà dunque la Giornata Internazionale di lotta alla violenza sulle Donne (di cui vi raccontiamo in altri articoli, ndr) e il pittore e scultore ha richiamato l'attenzione su un tema che purtroppo resta di strettissima attualità e che quest'oggi, 25 novembre, grazie alla, diverrà "visibile" in tutta la città con una serie di iniziative coincidenti con l'inaugurazione dello Sportello antiviolenza a Palazzo di Città. Visibile, appunto, e non più invisibile; palese e mai più nascosto.La violenza sulle donne resta un tema culturale su cui costruire una riflessione collettiva allargata e su cui gli uomini come Alessandro Cavaliere, capaci di una sensibilità enorme, possono giocare un ruolo decisivo, diffondendo amore, rispetto e consapevolezza.Sotto il nostro articolo il video home made realizzato dall'artista.