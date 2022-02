Le Frecce Tricolori a Molfetta e Giovinazzo il 7 maggio prossimo

Se la situazione pandemica lo permetterà, come sembra, è molto probabile che ilprossimo la litoranea tra Molfetta e Giovinazzo ospiti lo spettacolo aereo della Pattuglia Acrobatica Nazionale del 313° Gruppo Addestramento Acrobatico dell'Aeronautica Militare, più nota al pubblico col nome diPer due volte, nel 2020 e nel 2021, le amministrazioni comunali di Molfetta e Giovinazzo avevano tentato di portare nei cieli sopra il Mare Adriatico del medio versante pugliese uno spettacolo di grande livello, ma l'emergenza sanitaria aveva imposto un annullamento.«Dopo due anni di pausa, a causa della pandemia da Covid 19 - raccontano infatti dall'Aero Club d'Italia -, ripartono le attese manifestazioni aeree nel Paese. L'Aero Club d'Italia, l'Ente che in Italia organizza tutte le pubbliche manifestazioni aeronautiche, ha previsto un calendario ricco di apporti civili e militari. Si inizia a Molfetta e Giovinazzo (BA) il 7 maggio, per proseguire compiendo un percorso che attraverserà tutta la penisola, che si concluderà il 2 ottobre a Santo Stefano a Mare e Riva Ligure (IM)», è l'annuncio che toglie ogni dubbio.Bocche cucite per il momento da Palazzo di Città, anche se alcune indiscrezioni avevano anticipato questa possibilità, in caso di revoca dello stato di emergenza il prossimo 31 marzo.Si tratterebbe di un ritorno dellea distanza di cinque anni dalla prima e unica volta nella storia, dopo il sorvolo (non era un vero spettacolo completo) del maggio 2017, quando vennero inaugurati il nuovo lungomare di Levante ed il piazzale intitolato all'Arma Azzurra.La Pattuglia Acrobatica Nazionale si esibirà poi il giorno dopo, 8 maggio, a Bari, durante i festeggiamenti in onore di San Nicola.