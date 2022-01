Le farmacie di turno a Giovinazzo tra l'8 ed il 14 gennaio

In periodo pandemico sono il primo presidio per tamponi e richieste di ogni genere

Ogni giorno code davanti alle farmacie cittadine per i tamponi. E così il loro servizio diviene oltremodo indispensabile a tutta la popolazione, un vero sportello per coloro i quali hanno bisogno di comprendere in quali condizioni si trovano. Le farmacie cittadine seguiranno dunque questi turni tra l'8 ed il 14 gennaio:8 gennaio - Farmacia Del Prete9 gennaio - Farmacia D'Agostino10 gennaio - Farmacia del Mare11 gennaio - Farmacia Fiore12 gennaio - Farmacia Rinella13 gennaio - Farmacia Comunale14 gennaio - Farmacia Del Prete