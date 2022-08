Le farmacie di turno a Giovinazzo tra il 7 ed il 13 agosto

Il servizio utile per la cittadinanza

Continua il servizio ai cittadini delle farmacie giovinazzesi, impegnate in una stagione estiva in cui l'utenza si raddoppia. Di seguito vi comunichiamo le farmacie di turno in città tra il 7 ed il 13 agosto.7 agosto - Farmacia D'Agostino8 agosto - Farmacia del Mare9 agosto - Farmacia Fiore10 agosto - Farmacia Rinella11 agosto - Farmacia Comunale12 agosto - Farmacia Del Prete13 agosto - Farmacia D'Agostino