Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 22 al 28 maggio

Le farmacie cittadine continuano ad essere il vero sportello per buona parte dell'utenza in tempi di emergenza sanitaria ancora non cessata. Di seguito, quindi, consci del ruolo che svolgono, vi riportiamo le farmacie di turno a Giovinazzo tra il 22 ed il 28 maggio.22 MAGGIO - Farmacia Fiore23 MAGGIO - Farmacia Rinella24 MAGGIO - Farmacia Comunale25 MAGGIO - Farmacia Del Prete26 MAGGIO - Farmacia D'Agostino27 MAGGIO - Farmacia del Mare28 MAGGIO - Farmacia Fiore