Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 17 al 23 ottobre

Come ampiamente raccontato da un anno e mezzo circa, le farmacie giovinazzesi svolgono quotidianamente un servizio fondamentale per l'intera comunità locale nell'affrontare l'emergenza sanitaria ancora in corso. Ed il loro ruolo sarà ulteriormente importante per quel che concerne le prenotazioni delle terze dosi di vaccino. Di seguito vi riportiamo le farmacie di turno a Giovinazzo tra il 17 ed il 23 ottobre.17 OTTOBRE - Farmacia D'Agostino18 OTTOBRE - Farmacia del Mare19 OTTOBRE - Farmacia Fiore20 OTTOBRE - Farmacia Rinella21 OTTOBRE - Farmacia Comunale22 OTTOBRE - Farmacia Del Prete23 OTTOBRE - Farmacia D'Agostino