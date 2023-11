Lavori AQP a Giovinazzo, alcune precisazioni necessarie

Come appreso da fonti di Palazzo di Città e da Acquedotto Pugliese, i lavori alla nuova condotta idrica cittadina non sono conclusi, come erroneamente scritto in un recente articolo. Erano partiti nel maggio 2021 e avrebbero dovuto essere completati nel settembre 2023.Siamo nella fase didelle nuove condutture, fase necessaria prima della. Una fase a cui si accompagnerà il completamento di altri cantieri (la foto in home è di via Toselli). Un allungamento dei tempi dovuti alla complessità del progetto.Come anticipato dal sindaco Michele Sollecito, durante le comunicazioni alla cittadinanza di venerdì 10 novembre, ci vorrà ancora pazienza da parte dei cittadini prima della conclusione, ma AQP sta già lavorando al risanamento di alcune arterie cittadine.Man mano che i fondi giungeranno nelle casse dell'ente, si provvederà al ripristino del manto stradale in tutta la città. Un neo in questo momento storico per Giovinazzo, come ammesso anche dallo stesso sindaco, ma l'opera di rinnovamento della vetusta condotta idrica cittadina appare come un'impresa che segnerà i prossimi decenni in città, migliorando un servizio essenziale come quello della distribuzione dell'acqua nelle case dei giovinazzesi. Un po' di (ulteriore) pazienza, dunque, viene chiesto dagli amministratori ai residenti.Una precisazione d'obbligo per dare a voi lettori una informazione corretta e completa il più possibile.