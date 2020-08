La tartaruga è impigliata in una rete, i bagnanti la salvano

Quella tartaruga intrappolata inha catturato la loro attenzione. Così, tre bagnanti non ci hanno pensato su due volte, ed hanno salvato, della specie caretta caretta - a forte rischio estinzione dal pianeta -, sul litorale sud di Giovinazzo.Una storia da "libro cuore": la scrivono. L'animale, era avvolta da una rete da posta e da una busta in plastica. Dopo averla recuperata e portata a riva, l'hanno liberata dalle maglie - che hanno causato una lesione da costrizione alla pinna anteriore sinistra - e l'hanno posta in una cesta in attesa dell'arrivo dei volontari del, prontamente allertati.Una storia a lieto fine consegnata direttamente a, giunto in loco: «(così è stata ribattezzata la tartaruga marina, nda) è stata fortunata, ma avrà bisogno di un mese per recuperare la pinna e poi poter tornare in mare». Ogni giorno nel mondo vengono riversate in mare tonnellate di rifiuti plastici che incidono sull'ecosistema e complicare la vita di tante specie. Una delle più colpite è sicuramente quella delleQuesti animali, infatti, finiscono sempre più spesso impigliati nelle reti da pesca.è stata fortunata (l'istinto di salvarla dei tre bagnanti è stato troppo forte, il gesto commovente, nda), ma quante invece trovano la morte? «Da una stima sottodimensionata - conclude».