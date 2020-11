La Pastorale ai tempi dei social: da sabato 28 novembre un laboratorio diocesano

Programma

Di seguito un comunicato stampa della Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi.Nell'ultimo decennio la Chiesa, e in modo particolare la nostra Chiesa diocesana, ha riflettuto sul come essere presenza attiva sul web. Il percorso di crescita si è sviluppato prima con la creazione di un sito internet diocesano e, successivamente, con il progetto "Un sito per parrocchia" che ha permesso a molte parrocchie diocesane di aprirsi al mondo digitale.Si è già riflettuto sulla possibilità di iniziare una pastorale 2.0 sbarcando nelle "piazze virtuali", i social media, frequentati da milioni di persone, tra i quali i giovani e gli adulti delle nostre comunità parrocchiali che quotidianamente sono in relazione tra loro.L'attuale momento storico, e soprattutto la pandemia, ci hanno permesso di evidenziare luci e ombre di tali moderni spazi di comunicazione che non possono essere lasciati all'estemporaneità, come è stato anche abbondantemente approfondito nel recente Festival della Comunicazione vissuto a maggio scorso. Oggi più che mai è necessario approfondire la riflessione e la prassi di una pastorale digitale ed è per questo che l'Equipe dell'Ufficio diocesano Comunicazioni Sociali ha scelto di affrontare ancora il tema dei social per l'anno 2020/2021, con il laboratorio per animatori parrocchiali e diocesani della comunicazione che giunge così alla sua decima edizione:Lineamenti di una Pastorale digitale, in partenza il 28 novembre, si svolgerà ogni ultimo sabato del mese, per il momento in modalità webinair, sino a maggio.Primo appuntamento previsto per, dalle ore 16 alle ore 18 su piattaforma zoom (il link sarà inviato a chi si iscriverà)Preghiera iniziale presieduta dal vescovo S.E. Mons. Domenico CornacchiaLa Pastorale al tempo dei social. Introduzione al tema a cura di don Vincenzo Marinelli, esperto in Teologia della ComunicazioneLaboratorio tra i partecipantiConclusioneDalla Diocesi informano inoltre che è gradita la presenza di almeno un animatore per parrocchia.