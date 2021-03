La Pasqua di solidarietà dell'Anffas Giovinazzo

Nel periodo complesso che continua a scorrere sotto i nostri occhi, non si deve e non si può non rivolgere attenzione alle persone con fragilità e con disabilità. Anche quest'anno è già in corso da qualche giorno la campagna di solidarietà indetta dall'Anffas Giovinazzo in prossimità della festività della Pasqua. La raccolta fondi ha dato nel passato, e continua a dare, un supporto alla vita operativa associativa ed all'attuazione di progetti realizzati e svolti sul territorio.Anche quest'anno Anffas Onlus Giovinazzo promuove la "Pasqua di solidarietà" attraverso la vendita delle uova pasquali di ottimo cioccolato, ma non sarà possibile incontrare il presidente Michele Lasorsa e i volontari presso i gazebo, in passato allestiti in piazza Vittorio Emanuele II e sui sagrati delle chiese. Tutto ciò per evitare assembramenti.Quella della raccolta fondi attraverso la campagna di sensibilizzazione fa riferimento a una lunga tradizione che risale al 1991, quando i volontari Anffas onlus di Giovinazzo furono tra i primi a scendere nelle piazze della nostra città in due periodi di festa: a dicembre, per la vendita delle stelle di Natale, e a Pasqua per quella delle uova di cioccolato. Per la festa della Pasqua 2021 sono disponibili sia uova di cioccolato fondente o al latte da trecento grammi con sorpresa interna e gadget esterni tutti molto originali, fino ad esaurimento scorte. Le uova di cioccolato si potranno ricevere con consegna a casa telefonando al n.335-5343513 e prendendo accordi direttamente con il presidente Michele Lasorsa.In questo periodo i ragazzi Anffas, seguiti dalla volontaria Viviana Fasano, realizzeranno a distanza attività pittoriche e creative per Pasqua, seguendo video tutorial che la coordinatrice delle attività laboratoriali invierà loro. «Questo è un momento di attesa e di speranza, di cambiamenti e scelte - ha affermato la costumista ed artista Viviana Fasano -. Io direi che prima o poi, in fondo ad una strada buia, ci sarà sempre una fonte di luce pronta ad illuminare il nostro cammino, ma dobbiamo avere la forza ed il coraggio di farci trovare pronti perché ci possa travolgere positivamente. Ai miei ragazzi, che con pazienza nelle loro case aspettano che tutto migliori, io dico di non demordere, di avere ancora un po' di pazienza e potremo ritornare alla nostra vita normale».«Purtroppo stiamo tutti vivendo la preoccupazione data dal periodo di piena emergenza per la pandemia, per cui Anffas, come tante altre realtà, è costretta a fermare ogni tipo di attività e lasciare i propri ragazzi in famiglia, senza poter vivere quella integrazione importante per loro - ha affermato il presidente Lasorsa -. Questo isolamento forzato i nostri ragazzi lo stanno soffrendo più degli altri non avendo amici o amiche con cui dialogare e comunicare. Speriamo che con le vaccinazioni possa migliorare anche la loro situazione e così possano ritornare a quello che per molti è routine, ma per le persone con disabilità è molto importante. A nome dell'associazione Anffas di Giovinazzo auguro a tutti una felice Pasqua di cuore; un grazie particolare rivolgo a tutti coloro che, con grande attenzione e sensibilità, sono sempre vicini alla nostra realtà associativa».