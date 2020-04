La lettera aperta dei parrucchieri di Giovinazzo

Scrivono al Governo centrale, agli amministratori locali e a quanti possono udire la loro voce. Sono ialle perplessità dei quali avevamo dato spazio anche nella nostra diretta di lunedì 27 aprile. Non un grido scomposto d'allarme, ma la richiesta di ricominciare a lavorare.Sono consapevoli dei grandissimi, enormi problemi sanitari che il nostro Paese sta affrontando, ma pensano di poter dare garanzie di massima sicurezza. E cercano innanzitutto una interlocuzione, con il Sindaco Tommaso Depalma certamente, che si era impegnato ain questi giorni, ma anche e soprattutto alle istituzioni superiori, da quelle regionali a quelle nazionali.Il pericolo più grande, poi, è che qualcuno, come sta già accadendo, lavori a nero, abusivamente, violando la legge e guadagnando sulle chiusure delle loro sale, desolatamente vuote da diverse settimane.Consapevoli dei rischi, delle paure della gente (legittime) e degli obblighi imposti dai decreti, dunque, i parrucchieri e gli estetisti giovinazzesi, così come i loro omologhi di diverse regioni italiane,e chiedono di poter ripartire prima di quel fatidico 1° giugno. Chiarezza per i protocolli di sicurezza e certezza per un nuovo inizio non troppo lontano. C'è tutto questo nella lettera che loro ci hanno affidato, ringraziandoci per lo spazio che stiamo dedicando al loro settore. Di seguito il testo. (Gianluca Battista)