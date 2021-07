Una mostra fotografica per sensibilizzare i cittadini sul tema della famiglia e dell'affido familiare. Si intitolal'evento organizzato dalgestito dalla cooperativa Shalom, in programma mercoledì 15 luglio nella cornice del parco Scianatico in via Agostino Gioia 131 a partire dalle 18.«Gli scatti - si legge in una nota - che saranno esposti sono il risultato finale dell'interscambio continuo tra il laboratorio di fotografia, tenutosi presso il Centro nei mesi precedenti con la collaborazione di un esperto in materia e le attività di promozione dell'affido familiare, condotte dalla psicologa-psicoterapeuta Cinzia Dagostino».La mostra fotografica sarà aperta alla cittadinanza con lo scopo di promuovere l'affido familiare. Contestualmente saranno inoltre distribuite brochure e fornite informazioni da parte del personale sull'iter da seguire in caso di disponibilità ad intraprendere il percorso di affido familiare.