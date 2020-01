La ditta andriese Di Ruvo – Bike Store guarda al futuro e lancia nuove idee sul mercato

Fat Bike WAVE, una bici elettrica adatta a tutti i percorsi e disponibile in diverse versioni in base alle esigenze del cliente, al prezzo assolutamente vantaggioso di 1190 euro. E' possibile prenotare la bicicletta e pagarla in comode rate mensili da 50 euro senza interessi;

BREZZA, un modello completamente innovativo: una bici con freni a disco e ruote in magnesio, un mezzo indicato per la famiglia; qualità e convenienza anche in questo caso: prezzo di 1190 euro con rate mensili da 50 euro a tasso zero;

il monopattino pieghevole, che si può liberamente guidare in città come stabilito dalla legge di Bilancio 2020 (n. 160 del 27 dicembre 2019), equiparato alle biciclette al comma 75 della legge stessa.

Mobilità sostenibile, innovazione e numerosi vantaggi per la clientela. La ditta DI RUVO – Bike Store, storico negozio locale sito ad Andria in via Gorizia 6 con esposizione nella sede di via Montenero 43/45/47/49, prosegue con risultati sempre più soddisfacenti il suo percorso di crescita e visibilità nel panorama cittadino: già presente da 10 anni anche sul web con l' e-commerce, con vari modelli di bici elettriche come Freccia, Fortuna e il marchio proprio VEDRA (Veicoli Elettrici Di Ruvo Andria), l'azienda DI RUVO guarda al futuro e lancia nuove idee sul mercato.Una sfida innovativa per l'azienda andriese che presenta nuovi modelli:Nuovi marchi si aggiungono dunque ai numerosi già esistenti all'interno dell'azienda Di Ruvo:L'azienda andriese si conferma così un affermato e indiscusso punto di riferimento nel commercio di cicli e motocicli, in particolar modo sul versante della mobilità green con cicli e scooter elettrici. La ditta Di Ruvo – Bike Store invita la clientela a recarsi presso le due sedi per ulteriori info e prenotazioni.