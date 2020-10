Giro d'Italia a Giovinazzo, le info utili per viabilità ed accesso in piazza

Il Giro d'Italia porta con sé entusiasmo e tanta gente, ma in tempi di Covid e restrizioni per l'emergenza sanitaria non si può abbassare la guardia. Tante le disposizioni per evitare assembramenti a cui si aggiungono i normali provvedimenti in fatto di viabilità cittadina.A tal riguardo, l'guidato da Salvatore Stallone, ha previsto la chiusura delle principali arterie cittadine, poiché la partenza del gruppo dei ciclisti è prevista in piazza Vittorio Emanuele II alle 11.30.Chiusa dunque la ex statale 16 da nord, direzione in cui la carovana rosa si dirigerà dopo l'avvio, e chiuso anche l'accesso alla piazza per chi proviene da sud, a partire dall'incrocioInterdette al traffico dalla stessa ora anche tutte le strade che portano in piazza Vittorio Emanuele II, con possibilità di parcheggio in zona Villa Comunale (sbarramento in corso Principe Amedeo), come accade per la festa patronale, oppure nelle aree più periferiche.Quanto ai parcheggi,nei pressi del PalaPansini.Chi vorrà raggiungere a piedi piazza Vittorio Emanuele II potrà farlo, come ci ha ricordato il Sindacomunito di mascherina e rimarrà nel perimetro più periferico dell'area. Si accede alle zone limitrofe alla partenza solo con accredito riservato a stampa (pochi per la verità) e rappresentanti delle istituzioni.Il consiglio che rivolgono gli amministratori è quindi di distribuirsi lungo il percorso sul Lungomare Marina Italiana. Ai tempi del Coronavirus bisogna fare di necessità virtù.