La Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi insieme per la Pace

Sabato 23 gennaio 2021 la Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi vivrà il consueto appuntamento diocesano per la Pace, organizzato dallaogni anno, dal 2016, dopo aver ospitato, proprio a Molfetta il 31 dicembre del 2015, la marcia nazionale della Pace.Le condizioni sanitarie e la necessità di prudenza hanno imposto quest'anno di evitare la marcia e qualsiasi incontro a rischio di assembramento. Senza tradire il desiderio di onorare un tempo per la preghiera e la riflessione sui temi della Pace, la Consulta ha progettato questo momento separati fisicamente, ma uniti spiritualmente: nell'orario della messa serale del sabato, in tutte le parrocchie della diocesi si terrà una Celebrazione Eucaristica sulla Pace. All'interno della celebrazione, i partecipanti ascolteranno una breve testimonianza in video, a cura della comunità Papa Giovanni XXIII, fondata da don Oreste Benzi, da sempre operativa con i suoi progetti, sui temi dell'accoglienza e della Pace, a livello nazionale ed internazionale.Tutti i gruppi laicali della Consulta si sono fatti carico della promozione, ma anche della preparazione e animazione di tale momento, nelle realtà parrocchiali in cui operano o a cui appartengono territorialmente, in modo da coprire l'intero territorio diocesano.La "diocesanità" dell'iniziativa è comprovata da questo appuntamento "diffuso", ma contemporaneo nei tempi e nella proposta, dunque corale. Proprio nel segno della diocesanità, il Vescovoofficerà la S. Messa, sabato 23 gennaio, nella parrocchia Madonna della Pace in Molfetta alle ore 18.30.La celebrazione eucaristica sarà trasmessa in diretta streaming sul sito e sui canali social della diocesi.