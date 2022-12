La caserma dei Carabinieri intitolata a Luciano Pignatelli: domani la cerimonia

Sarà intitolata nella mattinata di domani a, medaglia d'oro al valor militare, trucidato a sangue freddo, insieme al suo collega, il 4 dicembre 1987 mentre era all'inseguimento di malviventi nonostante fosse fuori servizio, lache ha sede in via Matteotti.Domani mattina, infatti, con inizio fissato alle ore 10.30, alla presenza di numerose autorità militari, civili e religiose, si svolgerà la cerimonia di intitolazione dellaal militare a cui Giovinazzo ha già intitolato l'aula consiliare e una via. La cerimonia sarà accompagnata dalle note della, un complesso artistico formato daistituito il 18 giugno 1862 con regio decreto dopo l'aumento del corpo dei militari reali.All'evento, inoltre, ci sarà il picchetto d'onore nella tradizionaleper mantenere saldo il legame con la tradizione ed una rappresentanza dell'associazione nazionale Carabinieri, delle associazioni combattentistiche e d'Arma per ricordare il sacrificio del 23enne. Lui e il suo collega, entrambi giovani militari liberi dal servizio, a bordo di una, si lanciarono all'inseguimento delladi una banda di rapinatori, intercettandola a Castel Morrone.I due militari, mandati fuori strada, diventarono il bersaglio dello spietato commando (erano in tre, tutti condannati all'ergastolo nel 2009) e furono uccisi. A terra furono ritrovati oltre 60 colpi esplosi all'indirizzo di due eroi.che, nonostante fossero liberi dal servizio, tentarono di fermare la vettura dei fuggitivi.