«La Casa di riposo San Francesco è un bene di tutti i giovinazzesi».

Ce lo ha ripetuto quando lo abbiamo contattato per telefono ed ha rafforzato il suo concetto: «Lo penso davvero. Non voglio essere divisivo, tutt'altro. Penso che quello sia una posto in cui è passata tanta vita, tante storie, tanti destini dei giovinazzesi. Voglio solo il bene per quel luogo».è stato uno dei dipendenti che, insieme ad altri, ha guidato le battaglie di lavoratori e lavoratrici in passato e poi ha atteso in silenzio in questi anni. La posizione politica di PVA ha riportato il tema al centro del dibattito cittadino, ma lui ha voluto significare uno stato d'animo, una riflessione che vada oltre le giuste contrapposizioni tra schieramenti ed alcuni dati di fatto. Ha voluto portare sui social network, ci ha confidato, un libero pensiero da libero cittadino,, ma portando a conoscenza degli altri cosa il cuore cova in tanti ex dipendenti. Il suo pensiero è subito stato condiviso e commentato da molti, di diverse idee, a Giovinazzo e fuori, ed è divenuto una sorta di messaggio di speranza, per un futuro migliore per la struttura da troppo cantiere e che ha bisogno di vedere un vero nuovo inizio, aggiungiamo noi.Chiunque siederà a Palazzo di Città e chiunque avrà in mano da qui ad un anno le sorti di quell'immobile in via Fiorino, dovrà farne di nuovo un punto di riferimento per molte famiglie. Bisogna dunque preservarlo, farne ancora una volta, oggi più di ieri,Di seguito quella sua lettera/pensiero che così tanto riscontro ha avuto sul web.Nicola Turturro