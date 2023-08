'

"L'uomo è ciò che mangia", così scriveva Feuerbach. Potremmo dire che quello che ingeriamo, ovvero i nutrienti, i sapori, i profumi si tramutano nel nostro corpo e, quindi, nei nostri pensieri. È su questi principi chedisegna una proposta ricercata, ma sana e nutriente. Un progetto che parte da un'accurata selezione delle materie prime e si completa con pratiche consapevoli, rispettose dell'ambiente e del ciclo naturale degli alimenti. Il risultato è eccezionale! Avete mai provato un burger biologico di Erbavoglio?Erbavoglio, accanto ad una proposta vegetariana e vegana ricca e stuzzicante, prepara piatti naturali con abbinamenti innovativi a base di pesce e di carne. Tutta la sapienza della cucina mediterranea, accarezzata da culture enogastronomiche esotiche. Sapori orientali, africani e sud americani che si intrecciano in modo seducente e afrodisiaco, soprattutto se innaffiati con la ricercatissima selezione di vini e drink.Ma il veroè la scelta delle materie prime. In particolare. Gli animali vengono rispettati in tutto il loro ciclo vitale. I bovini pascolano liberi e sviluppano la loro naturale muscolatura, senza utilizzo di antibiotici e anabolizzanti. Si tratta di razze pregiatissime, prevalentemente podoliche, black Angus e red Angus in purezza o incrociate. I suini si accoppiano liberamente, dando luogo a incroci originali tra autoctoni, maiali neri, cinta senese e persino cinghialetti. Prodotti a km0, allevati e trasformati nella meravigliosa biodiversità della Murgia meridionale. A garantire la qualità di coltivazioni e allevamenti c'è l'operosità delle api, che con la loro elevatissima sensibilità a inquinamento e fitofarmaci, sopravvivono solo in habitat salubri.Una filosofia molto distante da quella prevalente del junk food, che dietro a format accattivanti e formule risparmio, nasconde scelte e condotte nocive per l'organismo e per l'ambiente.A dispetto di questo trend Erbavoglio continua la sperimentazione della sua proposta green e plastic free. Il bistrot di piazza Principe di Napoli, inoltre, promuove la propria idea di ristorazione, ricreazione e socializzazione anche con numerose attività culturali e ludico-ricreative, certi che perfino la ristorazione può assumersi un pezzo di responsabilità rispetto al tempo e allo spazio che viviamo. D'altra parte sempre Feuerbach scriveva "Se volete far migliorare il popolo, in luogo di declamazioni contro il peccato, dategli unalimentazione migliore".