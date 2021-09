Emozione e commozione, ieri, all'ultima messa, officiata nella chiesa Immacolata, da. In tanti hanno voluto prendere parte al saluto a chi è stato perla guida spirituale della parrocchia del rione 167. Alla messa, cui è seguita l'omelia, hanno partecipato fedeli (molti giovani) e la società civile.Un video, infine, ha ripercorso il decennio del sacerdote, dall'imponente opera di ristrutturazione della chiesa sino ai momenti vissuti insieme. «Sono stati 10 anni intensi, volati via velocemente - ha scrittosu-. Sei stato un riferimento per la comunità, un faro sempre acceso a indicarci la strada nei momenti più difficili. Oltre ad essere il nostro parroco,, lasciando in ognuno di noi qualcosa che porteremo nel cuore per sempre».Intanto, con la solenne celebrazione di questa sera, presieduta dal vescovo monsignor, nato a Terlizzi nel 1986 e ordinato sacerdote il 26 maggio 2012, inizierà il suo ministero di parroco all'interno della comunitàprendendo il testimone proprio da: prima di approdare a Giovinazzo, è stato vicario parrocchiale a Ruvo di Puglia delle parrocchie San Domenico e Santa Lucia.Il nuovo parroco, inoltre, ha conseguito il dottorato inpresso l', è docente di Patrologia presso l'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Foggia e di Religione Cattolica presso il liceo classicodi Molfetta.