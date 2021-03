L'evoluzione delle slot machine: dal gioco fisico a quello virtuale

Era il lontano 1895 quando il meccanico bavarese, immigrato negli Stati Uniti per cercare fortuna, inventò la, ovvero la prima antenata di quelle che sarebbero presto diventate le moderne slot machine. Un'invenzione che gli cambiò la vita e che era destinata a rendere felici milioni di persone nei decenni successivi. Da quel giorno il gioco si è evoluto, si è diffuso in tutto il mondo ed è arrivato a occupare la fetta maggiore del mercato del gaming online Le prime slot meccaniche, create in serie da Frey e dal socio Theodore Holtz in una fabbrica di San Francisco, contenevano cinque rulli inseriti in una cassa di legno e una singola leva per attivare il meccanismo di rotazione. Un meccanismo estremamente semplice e che proprio per la sua semplicità ottenne un enorme successo negli USA e in ogni angolo del mondo.Fino agli anni '60 del secolo scorso, le slot machine rimasero quelle meccaniche inventate da Holtz. Poi iniziò l'evoluzione, prima con quelle elettromeccaniche e poi, negli anni '80 con quelle completamente elettriche. Legno, metallo, leve e rullipermettendo un miglioramento della grafica e della velocità del gioco. Dalle leve si passò ai pulsanti e agli algoritmi per la generazione di combinazioni vincenti casuali. Era l'ultimo passo prima dell'avvento di internet.Tra i giochi più amati anche dagli italiani, negli ultimissimi anni le slot machine si sono "spostate" online mantenendo intatto il loro prestigio. E questo nonostante il meccanismo di gioco sembri sempre lo stesso degli inizi. In realtà l'arrivo sul web ha moltiplicato a dismisura le opportunità per i giocatori che oggi possono scegliere le proprie slot preferite in base alla grafica, agli effetti sonori e alla tipologia di bonus messo in palio.In più, da qualche anno a questa parte, è arrivata la gamification a rendere ancora più vario il comparto. Molte case di produzione cinematografica hanno concesso alle aziende che producono software per slot i diritti per personalizzarle con grafiche e trame dei film più famosi. La prima in assoluto è stata quella dedicata. Era il 2000 e ne derivò una ventata di aria fresca per il settore. Oggi le slot a tema sono infatti quelle preferite dai giocatori e non si contano quelle ispirate alle pellicole hollywoodiane di maggior successo.Le ultime evoluzioni, infine, riguardano due aspetti fondamentali: i bonus vittoria e i device di gioco. Tra i primi si sta facendo strada il meccanismo del. I giocatori, oltre a "lottare contro la macchina" sfidano avversari in carne e ossa e gareggiando contro altri appassionati sparsi nel mondo cercano di vincere premi che sono molto superiori a quelli del gioco stand alone. Oggi le slot con jackpot progressivo sono quelle più ricercate e amate in rete.Nel frattempo è cambiato anche il contesto di gioco. Sta diminuendo progressivamente il numero di appassionati che si collega per giocare alle slot da pc o da altre postazioni fisse a favore di chi utilizza smartphone e tablet di ultima generazione. Il gaming mobile non è una novità ma negli ultimi anni le evoluzioni tecnologiche e la nascita di dispositivi sempre più performanti hanno permesso anche al mondo delle slot di ritagliarsi una fetta importante di mercato.E fin qui siamo ai trend attuali, ma possiamo facilmente ipotizzare anche i possibili sviluppi futuri. In particolare si attendono grandi novità. Sul fronte pagamenti e premi l'ingresso dei bitcoin e della tecnologia blockchain, già utilizzati da alcuni casinò online, è destinato a migliorare gli standard di sicurezza per i giocatori. Sul fronte del puro intrattenimento, invece, AR e VR promettono di cancellare la differenza tra gioco fisico e gioco virtuale, permettendo agli appassionati di rivivere dal proprio divano di casa le magiche atmosfere delle sale più famose al mondo.