L’Associazione Culturaly presenta l’iniziativa natalizia "Un sacchetto per la Befana"

In questo Natale, dal tono più sobrio, la solidarietà brillerà di una luce particolare.Rivolgere attenzione ai bambini, e non solo, donando loro un sorriso è un pensiero che coccola il cuore ed i sentimenti più puri. In questi giorni è stata presentata l'iniziativa solidale, ideata dall'associazionedal titoloPer diffondere la sua iniziativa ha inviato agli organi di stampa, alla preside Maria Paola Scorza dell'Istituto Comprensivo "Bosco-Buonarroti" e alla preside Giovanna Domestico dell' Istituto Comprensivo "Bavaro-Marconi", una lettera che contiene le informazioni sul suo progetto solidale che è inserito nel programma d'iniziativepromosso dall'Amministrazione comunale di Giovinazzo. Il Natale quest'anno sarà vissuto in tono minore, non ci si potrà incontrare se non nel ristretto nucleo familiare e, vista la gravità della situazione sanitaria in cui si trova la nostra nazione, e in particolare la nostra regione, l'evento della nascita di Gesù sarà occasione di riflessione per tutti per ritrovare forza, coraggio e serenità.«Ci auguriamo che questi doni possano trasformarsi in sorrisi, sia per chi dona, sia per chi riceverà un pensiero gentile - ha affermatopresidente di Culturaly -. Un dono è il sorriso che vogliamo portare con questo nostro pensiero in molte case della città grazie alla collaborazione di chi vorrà partecipare. Il nostro abbraccio virtuale giungerà in un momento storico di grande crisi. Con la nostra iniziativa vogliamo rendere vivo il reale sentimento di solidarietà e rivolgere attenzione a chi è meno fortunato- ha concluso la presidente».«Prendendo spunto, dall'iniziativa internazionale "Scatole di Natale", che ha avuto grande riscontro in molte città italiane, l'Associazione Culturaly intende proporre il progettoUna raccolta doni, da distribuire il 06-01-2021, alle persone che, in questo particolare momento, hanno bisogno di un abbraccio virtuale. L'invito è rivolto alle scuole e a chiunque voglia regalare questo abbraccio. Coloro che vorranno partecipare dovranno confezionare, un sacchettino (indicando all'esterno se il destinatario è uomo, donna, bambino/a) contenente a scelta:Una cosa calda (sciarpa, guanti, copertina, ecc.);Un prodotto di bellezza (profumo, crema, shampoo, trousse di trucchi, ecc.);Una cosa golosa (dolce, stecca di cioccolato, pacco di biscotti, ecc.);Un passatempo (ci si può sbizzarrire con giochi da tavolo, libri, giocattoli, matite colorate, ecc.);e soprattutto, ma forse più importante, un bigliettino sul quale scrivere auguri e parole gentili, dirette a chi riceverà il sacchetto.Il materiale nel sacchetto può essere nuovo o comunque pulito e in ottimo stato.Una volta realizzato dovrà essere consegnato presso la sede dell'Associazione Culturaly sita in Giovinazzo alla Via Buccari, 4 nelle seguenti giornate dalle ore 18:00 alle 20:30:Mercoledì 16-12-2020Giovedì 17-12-2020Sabato 19-12-2020Domenica 20-12-2020Mercoledì 23-12-2020Domenica 27-12-2020Mercoledì 30-12-2020Domenica 03-01-2021L'Associazione Culturaly consegnerà tutti i sacchetti raccolti, al. Consapevoli e sicuri di interpretare un sentimento comune di generosità, ringraziamo sin d'ora quanti vorranno aderire e divulgare questa iniziativa e si approfitta dell'occasione per augurare serene festività».