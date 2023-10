Job Day a Giovinazzo, la presentazione in un video del sindaco

Si tratta di un metodo importante per far incontrare domanda ed offerte di lavoro.sono uno strumento che il Comune di Giovinazzo intende sfruttare a pieno, cercando di valorizzare le risorse presenti sul territorio. Per questo martedì prossimo, 24 ottobre, si terrà un Job Day destinato a chi intende intraprendere le professioni sanitarie. Ragazzi e ragazze potranno incontrare associazioni, cooperative ed operatori del settore.L'appuntamento è fissato per le 15.30 alla Cittadella della Cultura.«Concreiamo occasione di incontro tra domanda ed offerte di lavoro. Esperti guideranno in un percorso chi si affaccerà, senza dimenticare che all'interno della Cittadella esiste già Porta Futuro», ha raccontato il sindaco Michele Sollecito.Il video completo del primo cittadino a questo link.