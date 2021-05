Istituto Comprensivo "Bavaro-Marconi" chiuso il 18 maggio per campagna vaccinale

Il sindaco, Tommaso Depalma, accogliendo l'istanza presentata dalla Dirigente scolastica, prof.ssa Giovanna Domestico, ha firmato stamani l'ordinanza con la quale sospende l'attività didattica ed educativa per la giornata di domani, 18 maggio, dell, per garantire le operazioni di somministrazione del vaccino anti-Covid al personale scolastico ed educativo in servizio.