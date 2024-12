Inseguimento da Bisceglie a Giovinazzo come in un film

Non si sarebbe fermato all'alt e avrebbe proseguito la sua folle corsa a bordo di una Ford S Max a tutta velocità, inseguito da Guardia di Finanza e poi, all'altezza di Giovinazzo, dalle pattuglie della Polizia di Stato in servizio anti-rapina nelle stazioni di servizio.È ciò che sarebbe accaduto - secondo le prime e frammentarie ricostruzioni - questa mattina, 19 dicembre, lungo la strada statale 16 bis, in carreggiata Sud. Raggiunto tra Giovinazzo e Santo Spirito, il mezzo, lanciato a velocità sostenuta sarebbe finito sul guard rail non prima di aver coinvolto altri veicoli.Polizia di Stato e Guardia di Finanza, grazie anche all'ausilio dall'alto di un elicottero, sono piombati sul posto e vi sarebbe anche il fermo del conducente, un pregiudicato cerignolano. Sul luogo dell'impatto con altre auto anche i sanitari del servizio 118.Seguiranno aggiornamenti.