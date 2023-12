Inseguimento a Giovinazzo, l'auto dei Carabinieri si schianta: feriti due militari

Inseguimento a Giovinazzo, ieri. Un', che stava tallonando un'auto a forte velocità - data la situazione - è finita fuori strada. La vettura si è schiantata contro il cordolo della rotatoria nelle vicinanze del centro sportivo: isono rimasti feriti, per fortuna non in modo grave.La quiete della sera è stata spazzata via da uno scenario da far west: intorno alle ore 20.20, infatti, una pattuglia dellacittadina, nell'ambito dei consueti controlli del territorio, ha intercettato un'che si aggirava nei pressi della stazione ferroviaria a fari spenti, forse una delle tante squadre operative dedite ai furti di auto. Insospettiti, i militari hanno intimato al conducente di fermarsi, ma quest'ultimo, per tutta risposta, ha dato gas, scatenando un breve inseguimento.Gli uomini di pattuglia, a questo punto, non ci hanno pensato un attimo. Hanno azionato i dispositivi di emergenza e hanno iniziato a tallonare l'auto sospetta, ma dopo aver imboccato via Dickinson, all'altezza della rotatoria fra via de Ceglie e via del Ciuccio, il veicolo di servizio è finito fuori strada, impattando con violenza contro un cordolo stradale, mentre il conducente dell'auto in fuga, incurante di tutto, ha continuato a premere a tavoletta il pedale dell'acceleratore, dileguandosi.Gli airbag della gazzella si sono regolarmente aperti e questo ha di certo preservato i militari da danni peggiori: entrambi soccorsi dal, sono stati condotti in ospedale, al, ma le loro condizioni non destano preoccupazione, mentre sul posto è poi giunta la. Dell', invece, nessuna traccia.