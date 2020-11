Ladri d'auto scoperti e inseguiti lungo la strada provinciale 55 fra Molfetta e Bitonto, nell'ambito dell'aumento dei controlli del territorio messi in campo dall'I banditi, però, riescono a fuggire ai militari dellache recuperano un'auto rubata poche ore prima nel centro di Molfetta.Nella serata di ieri, intorno alle ore 19.00, iche stavano effettuando dei controlli mirati contro i furti d'auto, allertati dalla centrale operativa, hanno intercettato lungo la strada provinciale 55 fra Molfetta e Bitonto, all'altezza dell'intersezione con la strada provinciale 107 fra Giovinazzo e Terlizzi, nei pressi dello stabilimento, un'che stava spingendo unastation wagon appena asportata nel centro di Molfetta.Quando si sono accorti dell'arrivo deii ladri (tre, tutti a volto coperto, quelli entrati in azione) hanno desistito dal tentativo di furto e con una manovra repentina hanno abbandonato l'che stavano rubando, fuggendo a bordo dell'. I militari si sono messi alle calcagna ed hanno diramato subito l'allarme anche alle altre pattuglie in zona, ma la banda è riuscita a far perdere le proprie tracce, dileguandosi in direzione Bitonto.Rimane, però, importante il recupero dell'auto rubata e la consapevolezza di aver sventato l'ennesimo furto. E proprio per cercare di contrastare questo fenomeno laha organizzato una serie di servizi mirati che stanno dando anche dei frutti, come appunto l'intercettazione di ieri.