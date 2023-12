2 foto InOpera cambia direzione mirando all’eccellenza InOpera InOpera

"Ispirati a realtà già esistenti nel resto del mondo, il nostro metodo trasforma tutti gli step necessari in un vero e proprio percorso. Sicuri che tale evoluzione accompagnerà tutti i nostri clienti in operazioni complete e di qualità".introduce una novità unica nel suo genere nel campo della realizzazione degli spazi abitativi, adottando gli strumenti di realtà aumentata "" e "" della società innovativa Evholo.Grazie all'uso di visori per la realtà aumentata e di "", InOpera svilupperà progetti di edilizia in modalità immersiva, proiettabili sotto forma di ologramma tramite il palco olografico "", attraverso questa tecnologia il cliente avrà a disposizione una panoramica dettagliata, riducendo così i margini di errore nei quali ci si potrebbe imbattere nelle diverse operazioni immobiliari e tanto altro.La tecnologia del Palco Olografico potrà essere utilizzata da InOpera per commesse private fino a progetti su larga scala, come la riqualificazione di quartieri e aree periferiche della città. Fondamentale è l'alleanza con i partner e le collaborazioni con le diverse figure professionali., AD di InOpera, dichiara: "La scelta di collaborare con Evholo nasce dalla volontà di voler proporre un nuovo modello di business, che offra ai nostri clienti soluzioni immobiliari complete e dettagliate. Grazie all'utilizzo di Optip Share e Optip Stage passeremo dalla classica realizzazione dei rendering 3D degli ambienti a una forma più innovativa di presentazione che fa uso della realtà aumentata. Prevediamo di ridurre significativamente il margine di errori della progettazione, migliorando così le prestazioni delle diverse maestranze e dei tecnici.Al momento non ci siamo ancora imbattuti in realtà simili, dunque la nostra proposta suscita interesse sia da parte dei clienti che degli stessi operatori, attratti dai miglioramenti e di conseguenza dalla crescita che la tecnologia può dare a tutto il settore".