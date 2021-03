"Indovina chi viene a (s)Cena", il teatro nelle case dei giovinazzesi

Anche il Comune di Giovinazzo ha aderito all'iniziativa, il nuovo format culturale online delche unisce artisti e pubblico in questo momento di sospensione dello spettacolo dal vivo ( segue locandina).Il teatro arriva direttamente a casa dei giovinazzesi il prossimo 6 marzo e fa tappa alOvviamente comodamente seduti nel salotto di casa e gratis.Si tratta di due eventi teatrali inediti diallestiti appositamente per l'occasione quasi all'ora di cena con un evento e un ospite misterioso. Pronti? Chi sarà il personaggio misterioso? Che storia ci racconterà? Per scoprirlo, basterà collegarsi in streaming con l'Odeion.Ecco come fare. Prenota qui il tuo posto gratuito:ore 19.00ore 20.00Prenotare il vostro posto gratuito agli eventi è semplicissimo:1. basta andare sul sito www.rebellive.it/o/teatro-pubblico-pugliese e scegliere l'evento a cui partecipare oppure cliccare direttamente sul link inviato nella news. Cliccare sul pulsante "Acquista Biglietto". L'ingresso è gratuito!2. Inserire i vostri dati (controllate che l'email sia scritta bene e sia attiva, riceverete qui i dati di accesso). Accettate le condizioni di vendita e cliccate " Acquista Biglietto". Vedrete un messaggio di conferma3. Adesso andate nella vostra casella di posta elettronica e verificate che via sia arrivata una comunicazione da R3B3L. Conservate la comunicazione ricevuta, le informazioni riportate vi serviranno per accedere alla visione dell'evento il giorno e l'ora in programmazione. Se non ricevete l'email, controllate nello SPAM o scrivete a info@rebellive.it.«Abbiamo ritenuto doveroso aderire a questo format culturale proposto dal Teatro Pubblico Pugliese, di cui abbiamo deciso di essere soci come Amministrazione - dichiara il sindaco,-. In un anno drammatico come quello che abbiamo vissuto e che ha stravolto tutti, in modo particolare il mondo della cultura, dei teatri e dei cinema, è importante contribuire tutti noi al risveglio, seppur ancora in modalità on line, delle arti, quelle che in questo momento mancano a tantissimi. Ritornare a teatro, seppur in forma virtuale, ci sarà di aiuto. Poi, se come dice il ministro Franceschini, sarà possibile farlo in presenza e in sicurezza dal prossimo 27 marzo, meglio ancora. Speriamo davvero che sia la volta che ci rialziamo e ripartiamo tutti».Entusiasta anche l'Assessore alla Cultura, Cristina Piscitelli: «L'idea è innovativa, impatta sul territorio, coinvolge anche i nostri lavoratori dello spettacolo e l'unico teatro presente a Giovinazzo, l'Odeion. Dunque, un'offerta culturale che, veicolata nell'ambito di un circuito regionale, valorizza ancora di più il nostro territorio. Da casa, in sicurezza, non perdetevi il doppio appuntamento a teatro. Sperando, come ha detto il sindaco, di poter tornare tutti in presenza e in sicurezza molto presto»