Incendio Ecogreen Planet, domani Punto Ecologico di via Bari chiuso

Il Punto Ecologico di via Bari domani, 9 giugno, resterà chiuso.Lo ha deciso l'Amministrazione comunale di Giovinazzo, in seguito al gravissimo incendio divampato domenica scorsa, 7 giugno, all'interno dell'azienda di trattamento rifiuti Ecogreen Planet a Palo del Colle.«Purtroppo - ha spiegato il Sindaco- anche Giovinazzo è coinvolta in questa vicenda gravissima, molti nostri rifiuti erano destinati proprio allae quindi. Confidiamo nel lavoro degli inquirenti - è stata la sua presa di posizione - per inquadrare questa pericolosa scia di incendi che sta interessando le discariche e gli impianti del nostro territorio provinciale e regionale».Una scia che ha già toccato Giovinazzo e prima ancora Andria e Lucera. È di ieri sera la posizione di Sinistra Italiana, che attraverso il segretario regionale Nico Bavaro a chiesto chiarezza su quanto sta accadendo da qualche settimana in Puglia.Questa mattina tutta la zona sud di Giovinazzo ed anche i quartieri baresi di Santo Spirito, Palese, Catino e San Pio, complice il vento, sono stati invasi dall'odore acre proveniente dall'area tra Modugno e Palo del Colle, luogo dell'incendio di ieri.