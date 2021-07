31 foto Inaugurazione velostazione e piazzetta Stallone

C'era anche l'ex campione del mondo e olimpico di ciclismo,, all'inaugurazione della vIeri sera, 8 luglio, la cerimonia alla presenza delle autorità civili, tra cui il sindaco Tommaso Depalma, il vicesindaco Michele Sollecito, l'assessore ai Lavori Pubblici, Gaetano Depalo, Cristina Piscitelli, assessora alla Cultura e Turismo e Natalie Marzella, che guida l'assessorato alle Politiche giovanili, Digitalizzazione, Protezione Civile e Partecipate comunali. Con loro diversi consiglieri e consigliere comunali ed il vicepresidente della massima assise, Pietro Sifo, oltre al comandante della locale stazione dei Carabinieri, Ruggero Filannino, ed Giuseppe Petruzzelli in rappresentanza del Corpo di Polizia Locale.La serata è stata allietata dalla presenza dell'ex olimpionico e campione del mondo di ciclismo Paolo Bettini, il quale ha ricordato l'impegno di Depalma non solo per il mondo del ciclismo agonistico, ma per portare in tutta la Puglia un'idea di mobilità sostenibile a misura di famiglie. Presente alla serata anche anche Carmine Acquasanta, vicepresidente vicario della Federciclismo Puglia, il quale ha sua volta ha voluto dar merito all'Amministrazione giovinazzese per un'opera definita «un sogno che si realizza».Toccante il momento in cui Depalma si è collegato con la famiglia di Franco Ballerini in Toscana. È stato ricordato da parenti ed amici dell'ex ct della nazionale scomparso prematuramente, quanto il suo esempio umano e sportivo abbia messo radici ovunque e la realizzazione di quell'opera sarà testimonianza perenne del suo impegno.L'Assessore Depalo ha sottolineato la difficoltà di portare avanti un cantiere durante il periodo pandemico, con tutte le problematiche riguardanti l'emergenza sanitaria, peraltro ancora in corso. L'opera complessivamente è costata circa 300mila euro, 235.434,83 euro dei quali riferiti alla velostazione, finanziati dalla Regione Puglia con un co-finanziamento davvero minimo del Comune di Giovinazzo. Pronta la gara per l'affidamento della struttura.Quanto a piazzetta Stallone, mancano ancora alcune siepi, che saranno piantate per delimitare meglio le aree giochi dei bimbi, su cui è stata installata pavimentazione anti-trauma di ultima generazione e saranno presto attivi anche i trasformatori dietro alcune panchine per la comoda ricarica dei cellulari, cosa possibile invece all'interno della velostazione. L'illuminazione - ha spiegato sempre Depalo - è figlia di studi illuminotecnici e segue standard avanzati come fatto su via Marconi, in Villa, in piazza Vittorio Emanuele II e nel centro storico.Il vicesindaco Sollecito ha invece ribadito l'importanza di un'agorà che torni ad essere punto di incontro ed ha ricordato l'avviso per il potenziamento dei centri estivi, occasione importantissima di aggregazione per i più piccoli.Infine la benedizione di, parroco di Sant'Agostino, è servita anche per ricordare padre Michele Stallone e Franco Ballerini, a loro modo «direttrici» col loro esempio di un'unica stella polare, come quella tracciata per terra in un'area restituita alla gente e che dev'essere luogo di incontro e di unione fra persone del quartiere.L'auspicio è che, come accaduto nel virtuoso esempio di piazzetta Cairoli, anche in piazzetta Stallone possa esservi un concorso dei residenti per il mantenimento dell'attuale stato e per la manutenzione dei luoghi.Sotto il nostro articolo la galleria fotografica, mentre a questo link il video della serata curato da Depergola Eventi.