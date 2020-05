In Puglia nessuna vittima per Covid-19 nelle ultime ore

Nessuna vittima in Puglia per Coronavirus-Covid-19 nelle ultime 24 ore. Una bella notizia dopo settimane di grande sofferenza. A comunicarlo nel bollettino giornaliero, ieri 9 maggio, il Presidente regionalesulla scorta di quanto appreso dal Dipartimento Salute guidato da Vito Montanaro. Il numero di decessi resta di 443Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1.919 tamponi e. Il totale dei pazienti contagiati in regione da inizio pandemia sale pertanto a quota 4.286. Dei nuovi 30 positivi al Covid-19,di cui Giovinazzo fa parte, un dato che non lascia tranquilli.Il totale, nella ex provincia barese, sale pertanto a 1.391 persone infettate da inizio emergenza. L'incremento sui casi totali nelle ultime 24 ore è dello 0,70%, mentre i nuovi casi su tampone sono pari all'1,56%.Tutti i tamponi effettuati saranno quindi inviati all'Istituto Superiore di Sanità per la consueta verifica di seconda istanza.I guariti salgono ae diminuiscono i ricoverati in ospedale, a tutta ieri, 344, 5 in meno rispetto al venerdì. Di questi ancoranei reparti Covid pugliesi. A casa si stanno curando in 2.352, mentre i positivi in Puglia sono attualmente 2.729, 4 in meno rispetto alla precedente rilevazione.