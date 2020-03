In preghiera con Papa Francesco

«Alla pandemia del virus rispondiamo con l'universalità della preghiera, della compassione, della tenerezza. Rimaniamo uniti».Con queste parole pronunciate domenica scorsa durante l'Angelus,ha esortato tutta la cristianità ad unirsi in un'unica e sentita preghiera rivolta al Cielo. L'invito di Bergoglio è rivolto a tutti i cristiani, ai Capi delle Chiese ed ai leader di tutte le Comunità Cristiane a recitare, chiedendo al Dio che unisce i credenti di ogni fede cristiana di ascoltare il loro pensiero di commozione e sofferenza partecipata al flagello che sta colpendo tutto il mondo. Una scelta quella della data motivata dalla ricorrenza dell'annuncio dell'Incarnazione del Verbo alla Vergine Maria.Altro annuncio importante, anche questo fatto nella, è il momento di preghiera che il Papa terrà questoDinnanzi ad una piazza vuota, che in altre occasioni sarebbe stata gremitissima, si ascolterà la Parola di Dio, verrà elevata la supplica, si adorerà iled infine il Pontefice impartirà la benedizione Urbi et Orbi sulla città di Roma e sul mondo intero. Partecipando a questo momento universale si potrà ricevere l'indulgenza plenaria.I cristiani di tutto il mondo innalzeranno la loro preghiera commossa per i malati, le loro famiglie, i medici ed il personale sanitario, le Forze dell'Ordine e tutti coloro che sono in prima linea per difendere la nostra salute.