In pensione Giuseppe Volpe, il procuratore capo di Bari residente in città

Dopo tantissimi anni di attività nel campo della giustizia, è andato in pensione, 70 anni, procuratore capo a Bari. Lo scorso 29 agosto è stato, infatti, il suo ultimo giorno di lavoro. Attualmente, alla reggenza dellac'è il procuratore aggiunto, in corsa per la definitiva designazione.Di origini terlizzesi e residente a Giovinazzo,è stato nominato capo della Procura di Bari nel maggio del 2014, succedendo ad, trasferito a Roma dopo le varie vicende legate all'inchiesta. In magistratura dal 1976, Volpe ha iniziato la sua carriera a Verbania come pretore ed è stato procuratore a Tempio Pausania, dove si è occupato del sequestro del piccoloInoltre, ha seguito il processo sul rogo del teatroe in Cassazione ha rappresentato laai processi sui fatti di, sull'omicidio disulle firme false in. Come procuratore generale presso lasi è anche pronunciato sulla richiesta, avanzata dalla difesa di, di trasferire da Milano i processiHa pure chiesto il carcere perper l'omicidio die ha trattato il processo per lea carico di. Grazie alla sua perseveranza, oltre che a quella dei componenti del suo ufficio, inoltre, laha avuto un ruolo di primo piano non solo nella lotta alle organizzazioni criminali di stampo mafioso, ma anche nel contrasto alla corruzione.dell'intero sistema giudiziario a seguito della vicenda delle tendopoli allestite un paio di anni fa in via Nazariantz all'esterno degli uffici giudiziari. Attualmente, la sede del tribunale penale di Bari e della Procura è in viale Dioguardi.