In nottata nuova scossa di terremoto avvertita a Giovinazzo

Una nuova scossa di terremoto è stata avvertita a Giovinazzo ed in tutto il nord Barese e nella provincia Bat la scorsa notte,. Il sisma è stato breve, ma intenso e l'oscillazione è avvertita ai piani alti degli stabili, svegliando alcuni giovinazzesi.Come riferito dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma ha avutoed è stato registrato nella zona di Carpino, in provincia di Foggia. La rilevazione riporta come momento della scossa le ore 04.24.54, con un epicentro a 20 km di profondità. Nessun danno a immobili o persone da registrare a Giovinazzo.