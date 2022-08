In fuga dalla guerra, accolte a Giovinazzo: ucraine ricevute da Sollecito

Una delegazione di cittadine ucraine sono state ricevute, mercoledì 10 agosto, a Palazzo di Città dal sindaco Michele Sollecito.«Ho accolto a Palazzo di Città una piccola delegazione ucraina e in particolare l'assessoredel Comune di Boyarka, città di oltre 30.000 abitanti vicinissima a Kiev - ha raccontato anche sui social il primo cittadino -. Alcuni loro connazionali sono ospiti di Giovinazzo da oltre quattro mesi nell'Istituto San Giuseppe, hanno trovato una bella accoglienza nella nostra città, un'accoglienza che stempera un po' tutta la difficoltà di vivere lontani dalla propria casa pensando a quanti sono rimasti in Ucraina con tutti i pericoli del caso. Con l'assessore abbiamo convenuto di stringere un accordo di partenariato al fine di promuovere la cooperazione, una città che ho potuto ammirare in un bellissimo video, una comunità straordinaria. Abbiamo discusso del fosco presente che minaccia l'Ucraina auspicando la fine della guerra il più presto possibile. Ho promesso loro - ha concluso Sollecito - che