Implacabile Caronte: su Giovinazzo sarà record di caldo

Ventilazione sciroccale e punte diSarà questo il pessimo quadro climatico a Giovinazzo inLe temperature toccheranno i 31° sin dalle 8 del mattino e poi cresceranno man mano sino a raggiungere quello che rappresenta il record degli ultimi 20 anni. Mare quasi calmo, unico refrigerio per chi è in ferie.un vero disastro per le colture, con le associazioni di categorie che hanno ampiamente lanciato l'allarme nelle scorse giornate.Caronte dunque non darà tregua e lo farà anche sabato, quando la colonnina di mercurio a Giovinazzo toccherà punte di 41°. E per martedì 25 luglio è previsto il picco assoluto dall'inizio del nuovo secolo, con punte di 45°.La Protezione Civile ed il Ministero della Salute invitano a tenere al riparo dal sole anziani, ammalati e bambini, quest'ultima raccomandazione costantemente elusa a Giovinazzo in queste giornate.