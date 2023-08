Nico Marzocca con il "suo" Vasco Rossi vince "Quasi uguali show" a Molfetta

Salvo Binetti (Salvo Binetti Parrucchieri)

Damiano La Forgia (L.D. Materiali Edili)

Angelo Bisceglia (Unipol Sai Assicurazioni)

Maria Teresa Binetti (4 Quick Informatica)

Cesare Mongelli (I Monelli, agenzia di comunicazione)

Beppe Sigrisi (Geko 17, tipografia digitale)

Gianni Abbatista (Tabaccheria della villa)

​Onofrio De Gennaro (Dai Optical)

A Molfetta ieri sera si è svolta la prima edizione di, la grande sfida dei talenti, prodotta da Proeventi con il patrocinio del Comune di Molfetta.Sul prestigioso palco dell'Anfiteatro di Ponente, gremito per l'occasione, sono andati in scenache si sono alternati per due ore di puro intrattenimento.Canto, ballo e divertimento in uno show condotto dallo show man Pako Carlucci, molfettese doc.Ospite speciale della serata è stato il famoso imitatore televisivo, vincitore di Tale e quale show nel 2019, il seguitissimo programma tv di Rai Uno condotto da Carlo Conti.La giuria dello spettacolo era rappresentata da:Presidente di giuria è stato l'assessore alla cultura Giacomo Rossiello.A vincere è statoche ha interpretato il celebre brano "Sally" di Vasco Rossi.A fine serata un toccante omaggio in memoria di Antonio Andriani sulle note di "I migliori anni della nostra vita" cantata da tutto l'Anfiteatro.Appuntamento alla prossima edizione!